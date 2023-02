Cherche VTT taille XS alu léger

Basti1n °°°°° [

Date: 05/03/2013 22:03 Auteur : 5 posts] 86.200.24.---Date: 05/03/2013 22:03 Bonjour,



je cherche un VTT taille XS pour ma copine (1m60)



mon critère de choix: le poids autour de 10kg (+-1kg)



de préférence sur les 2 savoies,



merci de vos propostions

Re: Cherche VTT taille XS alu léger

L-Ric °°° [

Date: 28/03/2013 10:31 [Edité: 28/03/2013 12:10] Auteur : •• 295 posts] 193.253.195.---Date: 28/03/2013 10:31 [Edité: 28/03/2013 12:10] 10kg ALU en tout suspendu, ça n'existe pas et en semi-rigide il doit y avoir 2 ou 3 modèles, dont les Cannondales équipés d'une fourche Lefty

si tu veux plus de choix (même jusqu'à 11kg) il faut regarder du coté des cadres carbones ... et prévoir un gros chèque



certains te dirons que tu peux trouver ton bonheur avec un cadre titane ... peut être



ALU 10kg

un autre



voilà ce que tu cherche, + 300g de pédales

Re: Cherche VTT taille XS alu léger

L-Ric °°° [

Date: 30/03/2013 20:42 Auteur : •• 295 posts] 90.84.146.---Date: 30/03/2013 20:42 un modèle femme Alu moins de 10 kg avec les pédales ROSE

Re: Cherche VTT taille XS alu léger

Basti1n °°°°° [

Date: 31/03/2013 18:26 Auteur : 5 posts] 86.200.186.---Date: 31/03/2013 18:26 Bonjour,

merci pour vos réponses

j'ai peut être été un peu trop exigeant sur le poids.

J'ai comparé 2 VTT pour refaire mes critères.

Ma mère a un VTT cannondale à 10.5kg (plus de 2000 neuf)

Moi j'ai un Lapierre alu à 12.2kg (moins de 1000 euros)



Du coup je pense qu'un vélo de moins de 12kg suffirait.

Je cherche un vélo d'occase équipé avec en déore au minimum.

Re: Cherche VTT taille XS alu léger

L-Ric °°° [

Date: 01/04/2013 09:03 Auteur : •• 295 posts] 90.84.146.---Date: 01/04/2013 09:03 tu n'as pas précisé, semi-rigide ou tout suspendu ?



et donc taille XS ... attention ça veut tout et rien dire

selon les marques il n'y a pas de XS mais la taille S est "petite" et sur les modèles FEMME la taille S est plus petite que sur un modèle homme (top tube plus court)

bonne recherche

Re: Cherche VTT taille XS alu léger

Basti1n °°°°° [

Date: 01/04/2013 15:07 Auteur : 5 posts] 86.200.186.---Date: 01/04/2013 15:07 Bonjour,



Oui c'est vrai je n'ai pas précisé. je cherche un semi-rigide



J'ai vu que decathlon faisait une taille XS.

mais en effet ca serait plutot S selon les marques.



merci

Re: Cherche VTT taille XS alu léger

BDS ° [

Date: 01/04/2013 20:46 Auteur : •••• 833 posts] 92.129.223.---Date: 01/04/2013 20:46 Pour 1000€ ou moins tu peux trouver des bons VTT semi-rigides d'occaz ou des fins de séries.



N'hésites pas à faire le tour des magasins et demande à essayer.

Re: Cherche VTT taille XS alu léger

le ded

Date: 01/04/2013 23:41 Auteur : ••••• [ 6394 posts] 82.233.131.---Date: 01/04/2013 23:41 Ne pas hésiter à prendre un cadre bien slooping. Plus maniable, plus rigide et plus ergonomique qu'un cadre droit

Re: Cherche VTT taille XS alu léger

Camille44 °°°°° [

Date: 12/04/2013 23:41 Auteur : 1 post] 93.4.211.---Date: 12/04/2013 23:41 Bonsoir,

Je vends un VTT tout suspendu Giant Cypher 2 (modèle femme). Taille M. Je pense qu'il convient de 1,60 à 1,72 m. Je mesure 1,70 et j'ai pas mal remonté la selle. Peu utilisé. 650 €.

Si cela vous dit, l'annonce est en ligne.

Bonne soirée !

Re: Cherche VTT taille XS alu léger

greg [invité] 78.242.194.---

Date: 23/03/2016 19:49 Auteur :[invité] 78.242.194.---Date: 23/03/2016 19:49 Bonsoir, je suis tombé sur ce forum et je me permet de le relancer.

Je cherche un vtt femme pour ma copine qui mesure 1m54... (donc taille xs ou s selon les marques)

et plus je cherche plus cela me parait introuvable...

mes critères : un vélo léger autour de 10kg !!

je ne cherche pas un tout suspendu ni un équipement dingue ! je n'ai pas besoin d'une fourche de 120mm ni de freins hypers réactifs, pas non plus besoin de roue tubeless ou de jantes de folie. Juste un vélo femme léger pour un budget de 1000€...

Re: Cherche VTT taille XS alu léger

anaisac27 °°°°° [

Moi aussi je cherche un cadre qui soit plus leger car le mien est assez lourd. Et robuste aussi.

Re: Cherche VTT taille XS alu léger

Jack [invité] 80.215.113.---

Avec les nouveaux standards du 27pouces, c'est de plus en plus dur d'arriver à ce poids. Par contre même 13 ou 14 kg ça peut passer vu que tu as plus d'amplitude.

Re: Cherche VTT taille XS alu léger

adelec28 °°°°° [

Toujours intéressé si quelqu'un en a. En plus j'aimerai aussi un cadre de rechange.

Re: Cherche VTT taille XS alu léger

quantum ebikes [invité] 36.255.43.---

Re: Cherche VTT taille XS alu léger